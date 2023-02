Europcar Mobility Group : intègre la "climate a list" du CDP

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group a décroché un Trophée dans le cadre des "CDP Europe Awards", en raison de son intégration à la liste 'A' de CDP pour l'année 2022, et de la reconnaissance de son leadership en termes de transparence et d'action environnementale, aux côtés d'environ 330 pairs (sur un total de plus de 15.000 entreprises).

Cette reconnaissance par CDP, organisation qui gère le système international considéré comme "le plus haut standard en matière de reporting environnemental", consacre l'engagement de longue-date d'Europcar Mobility Group à constamment progresser et à se donner des objectifs toujours plus ambitieux en termes de politiques et de pratiques RSE. Elle vient compléter plusieurs autres jalons importants franchis par le Groupe au cours de l'année 2022.

Peter Gowers, Directeur general d'Europcar Mobility Group, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'être reconnus comme une entreprise fortement engagée en termes de transparence et d'action, dans le cadre de la nécessaire transition vers un monde 'bas carbone'. Quand on sait que le secteur du transport représente environ 30% des émissions de CO2 en Europe, la mobilité durable peut avoir un réel impact. Comprendre, mesurer puis repenser usages comme façons d'opérer sont les premières étapes -critiques- dans la mise en oeuvre des solutions de mobilité dont notre planète a besoin".