Europcar Mobility Group innove en lançant une nouvelle gamme d'abonnement pour les entreprises

Europcar Mobility Group innove en lançant une nouvelle gamme d'abonnement pour les entreprises









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Dans l'environnement business encore volatile auquel les entreprises de toutes tailles sont actuellement confrontées, leur capacité à gérer à la fois les pics d'activité et les baisses de demande est devenue un critique, tant d'un point de vue opérationnel qu'économique. Pour répondre à ce besoin croissant de flexibilité, Europcar Mobility Group renforce son offre de solutions pour les entreprises : avec 3 formules - "Flex", "Superflex", "DuoFlex" - qui sont de véritables alternatives au leasing à durée déterminée ou encore à l'achat de véhicule, et qui offrent le confort d'un abonnement mensuel.

A partir d'une période de location d'a minima un mois, toute entreprise peut ensuite moduler sa durée de location en fonction de ses besoins, sans engagement, sans versement initial (contrairement au leasing) et sans frais de sortie, avec des conditions flexibles. Un client peut, par exemple, démarrer une location de véhicule pour une durée d'un mois, puis changer d'avis : il ne sera facturé que pour les jours de location effectifs.

Ces offres reposent également sur un vaste choix de véhicules et sur une variété d'options en termes de kilométrage. La maintenance, l'assurance et les pneus sont compris dans le prix et le tarif mensuel est fixe, ce qui permet aux entreprises de maîtriser leurs dépenses, sans surprises.

Poussant l'innovation encore plus loin, Europcar Mobility Group a inclus un produit "disruptif" dans sa gamme d'abonnements : l'offre DuoFlex. Celle-ci permet de "combiner" différents véhicules au sein d'une même formule d'abonnement, en permettant au client de disposer d'un autre véhicule pour 2 périodes de 2 jours chaque mois.