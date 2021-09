Europcar Mobility Group : gros rebond de l'activité en juillet-août

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group indique avoir réalisé un très bon été avec un chiffre d'affaires en hausse de 45% à 538 millions d'euros sur juillet-août. La demande a été particulièrement soutenue sur les marchés domestiques du Groupe, particulièrement forte aux Etats-Unis et en Europe du Sud. Malgré ce gros rebond, l'activité reste inférieure de 30% à la même période de 2019.

La bonne dynamique enregistrée sur les mois de juillet et d'août 2021 a néanmoins renforcé la confiance du Groupe en sa capacité à réaliser un bon exercice 2021, en dépit de l'absence de reprise du trafic aérien long-courrier et d'un environnement toujours incertain, lié aux restrictions de circulation et à l'impact des variants " Delta & Mu ", ainsi qu'à la pénurie de semi-conducteurs.

Le Groupe réaffirme ainsi son ambition d'avoir sur l'exercice 2021 un chiffre d'affaires en hausse significative par rapport à l'exercice 2020 un EBITDA Corporate supérieur à 110 ME (comparé à -276 ME en 2020 et 278 ME en 2019) ; et une dette nette Corporate dans la fourchette de 300-350 ME, comme communiqué précédemment.

Dans un environnement d'affaires incertain, lié à la pandémie de Covid-19 et à la pénurie de semi-conducteurs, les perspectives pour les exercices 2022 et 2023 sont aujourd'hui globalement / généralement en ligne avec celles indiquées le 26 novembre 2020.