Europcar Mobility Group flambe après l'accord avec ses créanciers

Europcar Mobility Group flambe après l'accord avec ses créanciers









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group s'envole de 10% à 1,25 euro après que le loueur de voitures eut annoncé avoir trouvé un accord de principe avec un groupe de créanciers pour réduire son endettement via une conversion d'obligations senior pour 1,1 milliard d'euros et un apport en capital de 250 millions.

"Ce plan de restructuration à la fois complet et rapide, en ligne avec les attentes de la société et ses intérêts, permettra de refondre adéquatement la structure capitalistique corporate du groupe, lui permettant de se concentrer sur l'accélération du programme 'Connect', qui a été conçu pour recentrer le groupe autour des nouveaux besoins et des attentes des clients", affirme la société.

"Alors que l'horizon s'éclaircit, nous sommes confiants en notre capacité, une fois ce plan de restructuration financière mis en oeuvre, à pouvoir pleinement bénéficier de la reprise et du redressement progressif du secteur des voyages et des loisirs, alors que les essais du vaccin contre le COVID-19 apportent des résultats prometteurs", a déclaré Caroline Parot, Présidente du Directoire d'Europcar Mobility.