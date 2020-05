Europcar Mobility Group finalise 307 ME de nouveaux financements pour consolider ses liquidités

Europcar Mobility Group finalise 307 ME de nouveaux financements pour consolider ses liquidités









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Dans la continuité de son plan de réduction des coûts et de préservation de ses liquidités annoncé le 23 mars dernier, le Groupe Europcar annonce la mise en place d'un plan de financement, destiné non seulement à sécuriser ses liquidités pour faire face à la crise liée à la pandémie de COVID-19, mais aussi à répondre aux besoins anticipés de financement de sa flotte et aux besoins du Groupe pour un redémarrage rapide de ses activités.

1. Un emprunt de 220 millions d'euros, signé avec les principales banques françaises et internationales du Groupe, bénéficiant d'une garantie de l'Etat français à 90% via Bpifrance ("Prêt Garanti par l'Etat").

a. Ce financement aura une durée initiale de 1 an, avec une option d'extension jusqu'à 5 ans décidée par Europcar (jusqu'à mai 2026), sous réserve de cas de remboursement obligatoire usuels. Amortissement différé pendant un an, et plan d'amortissement progressif par la suite.

b. Conditions : pas de paiement de dividendes en 2020 et 2021 et levier d'endettement corporate net inférieur à 3x par la suite.

2. De nouvelles lignes de financement pour les filiales espagnoles du Groupe (Europcar Espagne et Goldcar Espagne), d'un montant total de 67,25 millions d'euros, signées ces deux dernières semaines avec Bankia et BBVA, bénéficiant d'une garantie de 70% de l'Etat espagnol. Ces nouvelles lignes de financement ont une durée de 3 ans et financeront à la fois la flotte et les besoins courants.

3. Une tranche supplémentaire de RCF de 20 millions d'euros (pour porter cette ligne de financement de 650 à 670 millions d'euros), mise en place par des banques françaises ; celles ci ayant obtenu une garantie d'Eurazeo par le biais d'une sous-participation en risque.

Tous ces nouveaux financements, en complément des financements existants, ont été structurés en tenant compte de la situation actuelle de la pandémie afin de permettre au Groupe de faire face aux impacts significatifs que celui-ci subit sur son activité, résultant des mesures de confinement et de restrictions de voyage partout où le Groupe opère, et de permettre également une reprise progressive des activités du Groupe après la crise du COVID-19.

Le Groupe est toujours en négociation dans d'autres pays dans lesquels il opère, en vue d'éventuels prêts avec garantie d'État, pour renforcer ses liquidités dans le cadre global de ses financements.

Caroline Parot, Présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group, a déclaré : "Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Ministre Bruno Le Maire, Madame la Secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher, l'Etat français et nos banques, pour leur soutien à Europcar Mobility Group et pour avoir permis un dialogue constructif, à un stade précoce de la crise du COVID-19. Notre Groupe est également reconnaissant pour toutes les interactions positives et le soutien que nos Directeurs de filiales ont reçus des différents États et groupes bancaires dans toute l'Europe. Enfin, nous sommes également reconnaissants à Eurazeo pour son soutien renouvelé en ces temps difficiles. Ces nouvelles lignes de financement nous permettront de sécuriser nos activités et de les reprendre progressivement lorsque les économies locales redémarreront et commenceront à se redresser. Notre Groupe se prépare activement à ce redémarrage, en tenant compte des nouveaux standards et des nouvelles attentes des clients qui découleront très probablement de la crise.

Au cours des prochains mois, compte-tenu des incertitudes auxquelles nous allons être confrontés, nous poursuivrons activement nos efforts pour rationaliser notre base de coûts et adapter la structure de notre capital ainsi que celle de notre dette aux évolutions de notre environnement d'affaires, avec souplesse et agilité.

Basé en France et No1 en Europe, notre Groupe a 70 ans d'expérience du service aux clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises locales et internationales. En tant que société de services de mobilité, nos solutions de "mobilité partagée" - location, autopartage - représentent une alternative clé à la possession d'un véhicule et un complément naturel aux transports en commun.

Nous sommes prêts à servir nos clients et à aider les communautés et les entreprises à se déplacer en toute sécurité dans le monde de demain, en nous appuyant sur notre expertise, notre position de No1 et le dévouement extraordinaire de nos employés, et en nous appuyant sur notre raison d'être : offrir des alternatives attractives à la possession d'un véhicule, de manière responsable et durable".

Bank of America Merrill Lynch International, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC France, ING Bank N.V. (French branch), Natixis et Société Générale sont intervenues en tant que banques prêteuses. Rothschild & Co, Darrois Villey Maillot Brochier et Gide sont intervenus en qualité de conseils d'Europcar Mobility Group et White and Case comme conseil des banques.

La Société envisage de déposer son Document d'Enregistrement Universel le 6 mai 2020.