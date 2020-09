Europcar Mobility Group : discussions en vue d'une restructuration financière

Europcar Mobility Group : discussions en vue d'une restructuration financière









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses résultats du 1er semestre, le 28 juillet 2020, Europcar Mobility Group a mis en évidence l'impact important de la crise liée au Covid-19 sur la première moitié de l'année, précisant que sa structure capitalistique actuelle pèse sur sa capacité à assurer une reprise satisfaisante et qu'en conséquence, il évaluait ses alternatives à court et à long terme pour répondre à ses contraintes de structure capitalistique et de liquidité, en vue de disposer de ressources financières suffisantes pour adapter le Groupe au nouvel environnement.

Discussion avec les créanciers

Les niveaux d'activité des secteurs du voyage et des loisirs durant l'été montrent que le retour à des niveaux pre-Covid sera très lent. De plus, alors que le coronavirus continue à circuler partout dans le monde, le calendrier d'une vraie reprise demeure extrêmement incertain. Dans ce contexte, le Groupe a l'intention d'engager des discussions avec les créanciers de sa dette corporate en vue de procéder à une restructuration financière.

L'objectif du Groupe est de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d'affaires, avec un endettement corporate réduit et un niveau de liquidité approprié. Les marchés financiers seront informés en temps utile de l'issue de ces discussions, dont la durée n'est actuellement pas déterminée.

Afin de faciliter ces discussions, le Groupe souhaite que ses principales sociétés holdings puissent solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur, ce qui nécessite l'accord d'un certain nombre de créanciers financiers du Groupe, conformément aux différents accords de crédit et contrats d'émission obligataire.

Le Groupe a l'intention de requérir ces accords prochainement.

Mise en place du plan 'Connect 2021-2023'