Europcar Mobility Group demande l'accord des porteurs d'Obligations Senior et d'Obligations Senior garanties EC Finance plc

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group sollicite l'accord des porteurs de chacune des émissions d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties en vue de la nomination par le Groupe d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour l'une ou plusieurs des principales sociétés holding du Groupe.

Obligations Senior désigne les Obligations Senior d'un montant total en principal de 600.000.000 euros portant intérêts à 4,125% et arrivant à échéance en 2024 (Reg. S Common Code: 170620259 / Reg. S ISIN: XS1706202592; Rule 144A Common Code: 170620275 / Rule 144A ISIN: XS1706202758) (Obligations Senior 2024) et les Obligations Senior d'un montant total en principal de 450.000.000 euros portant intérêts à 4,000% et arrivant à échéance en 2026 (Reg. S Common Code: 198337587 / Reg. S ISIN: XS1983375871; Rule 144A Common Code: 198337617 / Rule 144A ISIN: XS1983376176) (Obligations Senior 2026) émises par Europcar Mobility Group.

Obligations Senior Garanties désigne les Obligations Senior Garanties d'un montant total en principal de 500.000.000 euros portant intérêts à 2,375% et arrivant à échéance en 2022 (Reg. S Common Code: 170390016/ Reg. S ISIN: XS1703900164; Rule 144A Common Code: 170390059/ Rule 144A ISIN: XS1703900594) émises par EC Finance plc et garanties par Europcar Mobility Group. Les Obligations Senior Garanties sont souvent désignées 'Obligations Flotte' par les acteurs de marché.

Le 7 septembre 2020, le Groupe a annoncé son intention d'engager des discussions avec les créanciers de sa dette corporate en vue de procéder à une restructuration financière. L'objectif du groupe "est de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d'affaires, avec un endettement corporate réduit et un niveau de liquidité approprié". Les marchés financiers seront informés en temps utile de l'issue de ces discussions, dont la durée n'est actuellement pas déterminée. Afin de faciliter ces discussions, le groupe souhaite que ses principales sociétés holdings puissent solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur, ce qui nécessite l'accord d'un certain nombre de créanciers financiers, conformément aux différents accords de crédit et contrats d'émission obligataire.

L'objectif des Consultations est d'obtenir l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune des émissions d'Obligations Senior et des porteurs d'Obligations Senior Garanties, afin qu'Europcar Mobility Group et les autres principales sociétés holding du Groupe puissent demander, si elles le souhaitent, la nomination d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur, sans que cette démarche ne constitue un Défaut ou un Cas de Défaut au titre des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties.

Le groupe a demandé des accords similaires de la part d'autres créanciers financiers conformément aux différents accords de crédit.

Europcar Mobility Group confirme qu'il n'a pas encore été décidé si les principales sociétés holding du Groupe demanderont ou non la nomination d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur et qu'à ce jour les principales sociétés holding du Groupe n'ont entrepris aucune démarche en ce sens.

Les Consultations des porteurs d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties prendront fin le 7 octobre 2020 à 17h00 heure de Londres, sauf prolongation à l'initiative d'Europcar Mobility Group.

Europcar Mobility Group a désigné Lucid Issuer Services en qualité d'Agent de Tabulation et d'Information pour les Consultations des porteurs Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties.