Europcar Mobility Group : changement de gouvernance

(Boursier.com) — Green Mobility Holding SA, le consortium composé de Volkswagen, Attestor and Pon Holdings, a l'intention de faire évoluer la gouvernance d'Europcar Mobility Group. Comme déjà exprimé dans le 8 juin, l'actuel Conseil d'administration devrait être remplacé par une structure duale avec un Conseil de surveillance et un Directoire.

A la suite des résultats de la période initiale de l'OPA -avec 87,38% du capital d'Europcar Mobility Group apportés à l'offre (correspondant à au moins 87,36% des droits de vote)-, le consortium va devenir l'actionnaire majoritaire de contrôle d'Europcar Mobility Group. En conséquence, le consortium proposera à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires d'Europcar Mobility Group la nomination de 5 candidats pour le Conseil de surveillance nouvellement créé : Imelda Labbé et Holger Peters de Volkswagen, Jan-Christoph Peters et David Alhadeff d'Attestor ainsi que Janus Smalbraak de Pon Holdings. Les membres indépendants de l'actuel Conseil d'administration (Sylvie Veilleux, Martine Gerow et Carol Sirou) ainsi que la représentante des salariés (Adèle Mofiro) poursuivront leurs mandats au sein du nouveau Conseil de surveillance.

A la suite du succès de l'OPA, Caroline Parot, l'actuelle Directrice générale, a annoncé son intention de quitter la société après l'Assemblée générale annuelle. Caroline Parot avait rejoint Europcar Mobility Group en 2011, dont elle avait été nommée Directrice financière en mars 2012. En 2016, elle prenait la Direction du Groupe pour mener sa transformation toujours en cours. Christian Dahlheim, CEO de Volkswagen Financial Services, à la tête du projet d'opération avec Europcar Mobility Group, commente : "Caroline Parot a joué un rôle décisif en lançant la transformation d'Europcar Mobility Group en fournisseur global de solutions de mobilité. Elle a également mené la Société à travers des temps difficiles en gérant brillamment des situations financières complexes, la pandémie de Covid et plus récemment les effets du conflit en Ukraine. Nous tenons à remercier Caroline pour son extraordinaire contribution au Groupe, son engagement sans faille et sa volonté d'accompagner au mieux la transition vers le futur Directoire".

Par ailleurs, les mandats de l'actuel Président du Conseil d'administration, Alexandre de Juniac, ainsi que de Carl Leaver et Simon Franks, membres du Conseil d'administration d'Europcar Mobility Group prendront fin à la mise en place de la nouvelle structure de gouvernance. Le consortium a indiqué qu'il annoncera d'autres changements de direction en temps voulu.