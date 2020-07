Europcar Mobility Group : Bank of America Corporation s'est indirectement renforcée

Europcar Mobility Group : Bank of America Corporation s'est indirectement renforcée









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 juillet à l'AMF, la société Bank of America Corporation a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 30 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar Mobility Group. Elle détient indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 10.345.205 actions Europcar Mobility Group représentant autant de droits de vote, soit 6,31% du capital et 6,29% des droits de vote de cette société.

La répartition s'effectue comme suit :

- Merrill Lynch International : 8.178.143 actions représentant 4,99% du capital,

- BofA Securities Europe SA : 2.167.062 actions représentant 1,32% du capital,

- Total Bank of America Corporation : 10.345.205 représentant 6,31% du capital

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché, et d'une augmentation du nombre d'actions assimilées au résultat desquelles l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.

En outre, la société Merrill Lynch International a précisé détenir 979.720 actions Europcar Mobility Group (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société Merrill Lynch International d'utiliser ces actions à tout moment.

La société BofA Securities Europe SA a précisé détenir 2.167.062 actions Europcar Mobility Group (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société BofA Securities Europe SA d'utiliser lesdites actions à tout moment.

Enfin, au titre du code de commerce et du règlement général, la société Merrill Lynch International a précisé détenir 5.104.641 actions Europcar Mobility Group au titre de "swaps" dénouables entre le 14 août 2020 et le 1er octobre 2021.