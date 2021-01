Europcar Mobility Group : Assemblée générale à huis-clos

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, l'Assemblée générale mixte d'Europcar Mobility Group du 20 janvier 2021 (15h) se tiendra exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis-clos, au siège social de la société, au 13 ter boulevard Berthier, à Paris.

L'avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 28 décembre 2020 et contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion ainsi que le rapport du Directoire sur le projet de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site internet d'Europcar Mobility Group. L'avis de convocation est publié au Balo du 4 janvier 2021 et sera également consultable sur le site internet d'Europcar Mobility Group. Les autres documents et renseignements préparatoires relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social d'Europcar Mobility Group et peuvent également être consultés sur le site internet susmentionné de la société, dans les conditions légales et réglementaires.

Les actionnaires pourront suivre à distance le déroulé de l'Assemblée générale mixte qui sera retransmise en intégralité, en direct et en différé sur le site internet de la société.