Europcar Mobility Group anticipe plus de 300 ME de dette corporate en 2021

Europcar Mobility Group anticipe plus de 300 ME de dette corporate en 2021









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires d'Europcar Mobility Group s'établit à 841,9 millions d'euros (814,8 ME un an plus tôt).

La MADC (Marge sur Coûts Directs) a été multipliée par 2,7 pour atteindre 241 ME au 1er semestre 2021 (90 ME au S1 2020), traduisant une forte amélioration de la rentabilité MADC à 28,6% (11,1% au S1 2020), proche du niveau de marge enregistré au S1 2019, à 33,3%

Le groupe a généré un Corporate EBITDA positif de 20 ME au T2 2021. Les pertes d'Ebitda ont été fortement réduites, à -24,8 ME au 1er semestre 2021 (-209 ME à la même période l'année dernière).

Sur le semestre, Europcar Mobility Group a enregistré une perte nette de -122,8 ME (-286,2 ME à la même période l'année dernière).

Le groupe a considérablement amélioré ses flux de trésorerie d'Exploitation Corporate au premier semestre 2021, grâce à un EBITDA positif au 2e trimestre 2021 et à une forte augmentation de la variation de ses besoins en fonds de roulement, grâce à l'accent mis sur le recouvrement des créances, sur le pré-paiement auprès des brokers et tours opérateurs et grâce à la réduction des dépenses de location liées à la fermeture des stations. Le cash-flow opérationnel du Groupe est devenu positif à hauteur de 16 ME au 2e trimestre 2021, après avoir été négatif de 100 ME au 1er trimestre 2021.

Perspectives 2021

Europcar Mobility Group a bien avancé dans le déploiement de sa feuille 'Connect' grâce à la mise en oeuvre de nouveaux moteurs de croissance (voitures connectées, LTS, flotte durable) ainsi qu'à son système informatique unifié et fortement intégré. Le Groupe affiche néanmoins un optimisme raisonnable pour le 3e trimestre, avec un tableau contrasté dans les différents pays.

Compte tenu du contexte, Europcar Mobility Group n'est pas, à ce stade, en mesure de donner une prévision détaillée pour l'exercice 2021. Néanmoins, sous réserve d'une potentielle nouvelle détérioration de l'environnement business liée à un durcissement des restrictions de circulation et de voyage ainsi qu'une aggravation de la pénurie de semi-conducteurs, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance significative de son chiffre d'affaires 2021 comparé à 2020.

Le groupe prévoit une dette nette corporate située entre 300 et 350 ME pour l'exercice 2021.