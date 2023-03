Europcar Mobility Group : Alain Favey succèdera à Peter Gowers

(Boursier.com) — A compter du 1er juin, Alain Favey deviendra le nouveau Président du Directoire et Directeur général d'Europcar Mobility Group.

Alain Favey est actuellement membre du Board de Bentley Motors Ltd, en charge des ventes et du marketing. Il succèdera à Peter Gowers, qui comme prévu se retire après avoir accompagné l'acquisition de la société par Green Mobility Holding SA (consortium composé de Volkswagen, Attestor et Pon Holdings) et conduit ses plans de développement au cours d'une année record en termes de résultats financiers.

Alain Favey bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile internationale. Après des passages chez Citroën, Volkswagen, Porsche Holding Salzburg, il est devenu en 2017, membre du Directoire de Škoda Auto, en charge des ventes et du marketing, avant d'occuper le même poste chez Bentley Motors en 2021.

Peter Gowers et Alain Favey vont désormais structurer la transition, avec une transmission des responsabilités prévue à la fin du mois de mai 2023.