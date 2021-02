Europcar Mobility Group a finalisé la restructuration financière de son bilan

Europcar Mobility Group a finalisé la restructuration financière de son bilan









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group annonce avoir finalisé la restructuration financière de son bilan, grâce à la réalisation, avec succès, des dernières étapes prévues par le plan de sauvegarde financière accélérée arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris, le 3 février 2021.

Le Groupe va maintenant pouvoir accélérer la mise en oeuvre de son plan stratégique, "Connect", tout en se préparant activement à la reprise progressive des voyages domestiques et internationaux.

Caroline Parot, Directrice Générale, a déclaré : "Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'ambition que nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire d'Europcar Mobility Group : avec un endettement corporate fortement réduit, l'injection de nouvelles liquidités, des lignes additionnelles de financement de notre flotte, et l'appui de nos nouveaux actionnaires, nous revenons dans la partie. Nous allons maintenant fortement accélérer la mise en oeuvre de notre plan stratégique, " Connect ", avec l'objectif de transformer notre Groupe en un acteur de premier plan des solutions de mobilité flexibles, durables, digitales et connectées. Ceci alors que nos équipes, fortement mobilisées, préparent activement l'été, avec en perspective la reprise progressive des voyages domestiques et internationaux.

C'est dans ce cadre que nous annoncerons prochainement le lancement de nouveaux services et offres : solutions d'abonnement pour les entreprises, leur permettant des locations de véhicules en moyenne et longue durée totalement flexibles ; service de proximité 100% digital, en milieu urbain, opéré par Europcar ; renforcement de notre offre d'accès rapide et " sans contact " aux véhicules, dans les aéroports ainsi que les gares et consolidation de nos partenariats internationaux."