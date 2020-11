Europcar Mobility fait le point sur l'état des discussions entre le groupe et les créanciers de sa dette corporate

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — A la suite des récentes rumeurs de marché, Europcar Mobility Group confirme qu'il poursuit actuellement ses discussions avec les créanciers de sa dette corporate, sous l'égide du mandataire ad hoc nommé au niveau de la Société, en vue de trouver les conditions lui permettant d'accomplir les objectifs annoncés dans son communiqué du 26 octobre 2020, à savoir :

- réduire significativement le niveau de sa dette corporate, pour revenir aux niveaux de levier corporate net enregistrés après l'introduction en Bourse, ce qui permettrait de bénéficier de plus de souplesse dans un environnement incertain, et

- lever suffisamment de fonds pour financer le plan de transformation "Connect" et traverser la période d'incertitude liée à la crise sanitaire du Covid-19.

Le marché sera informé dès lors que les discussions en cours auront permis d'aboutir à un accord permettant d'accomplir ces objectifs, conformément à la réglementation applicable...