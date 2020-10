Europcar mieux noté en ESG

Europcar mieux noté en ESG









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Vigeo Eiris, leader dans le domaine des évaluations, des données, de la recherche, des benchmarks et des analyses ESG, a attribué la note de 61/100 à Europcar Mobility Group, ce qui place le groupe au niveau 'Advanced' pour sa performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Cela représente une progression de 15 points par rapport à la notation précédente (de 46/100 à 61/100). Ce score récompense les efforts réalisés par le groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, depuis le lancement en 2017 de sa politique RSE et de son programme 'Commit Together'.