Europcar : médaille d'or

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group est récompensé pour sa performance ESG en 2020 par l'agence de notation extra-financière EcoVadis. Avec un score de 70/100, le groupe affiche une progression de 6 points par rapport à 2019 et pour la première fois, reçoit la Médaille d'Or. Dans le cadre de cette notation globale, les performances du groupe ont atteint un excellent niveau notamment dans le domaine de la responsabilité environnementale, avec une note de 80/100. Europcar Mobility Group rejoint ainsi le groupe des entreprises qui atteignent ce niveau de performance (5% des 75.000 entreprises notées par EcoVadis). Dans le secteur "location de véhicules automobiles" (203 entreprises évaluées), Europcar se situe dans les 3% des entreprises les plus performantes.

EcoVadis a évalué plus de 75.000 entreprises dans 160 pays et 200 secteurs. Cette notation se concentre sur 21 critères, divisés en 4 thèmes : Environnement, Social & Droits de l'Homme, Ethique et Achats Responsables. Ces critères sont basés sur des normes internationales telles que les dix principes du Global Compact des Nations Unies, les conventions de l'Organisation Internationale du Travail, les standards du Global Reporting Initiative (GRI), la norme ISO 26 000 et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.