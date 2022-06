Europcar : Les actionnaires minoritaires restants peuvent apporter leurs actions jusqu'au 29 juin pendant la réouverture de l'offre

(Boursier.com) — Les actionnaires minoritaires restants peuvent apporter leurs actions jusqu'au 29 juin 2022 (inclus) pendant la réouverture de l'offre

Europcar Mobility Group salue le résultat initial de l'offre publique d'achat des actions d'Europcar Mobility Group initiée par Green Mobility Holding S.A., un consortium composé de Volkswagen, Attestor et Pon Holdings, annoncé aujourd'hui et tel que publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

A l'expiration de la période d'offre initiale le 10 juin 2022, un total de 4.382.557.662 actions Europcar Mobility Group, représentant 87,38% du capital social et au moins 87,36% des droits de vote de la société, ont été apportées. Le seuil minimum d'acceptation de l'offre de 67% a donc été atteint. Le règlement-livraison des actions apportées lors de la période d'offre initiale avec le paiement du prix de l'offre de 0,50 euro par action apportée aura lieu le 22 juin 2022.

Pour rappel, Green Mobility Holding a déclaré avoir pour objectif d'acquérir plus de 90% du capital et des droits de vote d'Europcar Mobility Group. Si le seuil de 90% du capital social et des droits de vote d'Europcar Mobility Group est atteint, le prix de l'offre passera de 0,50 euro par action à 0,51 euro par action.

Les actionnaires minoritaires d'Europcar Mobility Group qui n'ont pas encore apporté leurs actions à l'offre auront la possibilité de le faire pendant dix jours de bourse supplémentaires au cours d'une période d'offre additionnelle conformément à l'article 232-4 du règlement général de l'AMF. Comme communiqué par l'AMF, l'offre publique d'achat sera rouverte du 16 juin au 29 juin 2022 (inclus).

Les informations et la documentation relatives à l'Offre sont disponibles sans frais comme suit :

- la note d'information de Green Mobility Holding ayant reçu de l'AMF le visa no 21-499 en date du 23 novembre 2021 et les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières, comptables de Green Mobility Holding peuvent être consultées sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Volkswagen (https://www.volkswagenag.com/en/InvestorRelations.html) ; et

- la note en réponse d'Europcar Mobility Group ayant reçu de l'AMF le visa no 21-500 en date du 23 novembre 2021 et les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Europcar Mobility Group peuvent être consultés sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Europcar Mobility Group (https://investors.europcar-group.com/fr).