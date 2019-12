Europcar : la spéculation se poursuit

Europcar : la spéculation se poursuit









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Thanksgiving ou pas, la spéculation se poursuit sur Europcar. Le titre du leader européen de la location de véhicules bondit encore de 6,6% à 4,3 euros à Paris, toujours porté par des rumeurs de rachat. Plusieurs firmes de private-equity seraient particulièrement intéressées par le dossier. 'Bloomberg' a notamment évoqué il y a quelques jours les noms d'Apollo et de Cerberus Capital. Ce mouvement spéculatif est renforcé par le fait qu'Eurazeo a récemment confirmé conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation de 29,9% dans Europcar.

Dans une note reprise par Bloomberg, Sylvain Goyon, stratège chez Oddo BHF, explique que la tendance haussière de rachats d'entreprises par des sociétés de capital-investissement se poursuit, et compte tenu des montants records à investir, de l'inflation des multiples pour ce type d'opérations et des faibles taux d'intérêt, l'environnement reste clairement "porteur". Parmi les cibles clairement identifiées, le spécialiste cite Atos, Intertek, Publicic, Elior, Ipsos, ISS, Figeac-Aero, Rexel et dans une moindre mesure, Beneteau, Esker, Europcar et Trigano.

Malgré le rebond appuyé en cours, Europcar affiche encore un passif d'environ 45% depuis le premier janvier.