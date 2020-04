Europcar : Kairos Investment Management sous les 5% des parts

Europcar : Kairos Investment Management sous les 5% des parts









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 16 avril 2020 par l'AMF, la société de droit italien Kairos Investment Management S.p.A. (Milan, Italie) a déclaré à l'Autorité française des marchés financiers avoir franchi indirectement en baisse, le 7 avril 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar Mobility Group, et détenir indirectement 8.148.273 actions Europcar Mobility Group représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de cessions d'actions Europcar hors marché et sur le marché, indique par ailleurs le déclarant à l'autorité de marché.

Au titre des articles L. 233-9 I, 4 bis du code de commerce et 223-14 V du règlement général, Kairos Partners SGR S.p.A, en sa qualité de société de gestion du compartiment KIS Pegasus UCITS, a précisé détenir 5.463.904 actions Europcar (prises en compte dans la détention visée ci-dessus) au titre de 'contracts for difference' à dénouement en espèces portant sur autant d'actions Europcar arrivant à échéance le 8 juin 2020 ; et Kairos Partners SGR S.p.A, en sa qualité de société de gestion du fonds Kairos Pegasus Fund S.A., a précisé détenir 1.161.407 actions Europcar au titre de 'contracts for difference' à dénouement en espèces portant sur autant d'actions arrivant à échéance le 17 mai 2021.