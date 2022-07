Europcar : Green Mobility Holding demande le retrait de la cote

(Boursier.com) — Green Mobility Holding S.A., véhicule d'acquisition du consortium composé de Volkswagen, Attestor et Pon Holdings, a annoncé avoir demandé la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire portant sur les actions d'Europcar Mobility Group au prix de 0,51 euro par action et la radiation des actions de la société. Cette demande fait suite à la publication des résultats de son offre publique d'achat par l'Autorité française des marchés financiers. À l'expiration de la période d'offre rouverte, le 29 juin 2022, 4.686.853.284 actions Europcar ont été apportées au total à l'offre. Green Mobility Group détient donc 93,62% du capital social et au moins 93,6% des droits de vote de la société. Les actionnaires ayant déjà apporté leurs actions à l'offre recevront un complément de prix de 0,01 euro par action. Le règlement-livraison de l'offre rouverte aura lieu le 11 juillet 2022. Le retrait obligatoire et la radiation des actions Europcar devraient intervenir le 13 juillet 2022.