Europcar : feu vert européen au rachat par Green Mobility Holding

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group salue la décision de la Commission européenne d'autoriser l'acquisition de la société par Green Mobility Holding dans le cadre de sa procédure de contrôle des concentrations. Cette autorisation a été sollicitée par Green Mobility Holding SA, une société dédiée détenue par un consortium comprenant le constructeur automobile Volkswagen AG, le gestionnaire d'actifs Attestor Limited et le fournisseur de produits et services de mobilité Pon Holdings BV, dans le cadre de son offre publique d'achat en cours sur les actions d'Europcar.

La dernière condition suspensive de l'offre étant désormais satisfaite, le rapprochement envisagé entre Europcar Mobility Group et Green Mobility Holding entre dans sa phase finale, la date de clôture de la période initiale de l'offre publique d'achat étant fixée par l'Autorité des marchés financiers au 10 juin 2022 (inclus). Les actionnaires ont jusqu'à cette date pour apporter leurs actions à l'offre, tel que recommandé à l'unanimité par le conseil d'administration d'Europcar Mobility Group. Conformément à l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, l'Offre sera rouverte dans un délai de 10 jours de bourse suivant la publication du résultat définitif de l'offre en cas de succès et si le seuil de 90% n'est pas atteint. Pour rappel, l'offre est faite à un prix de 0,50 euro par action (dividendes inclus), majoré d'un complément de prix potentiel de 0,01 euro par action si le seuil de 90% du capital et des droits de vote permettant un retrait obligatoire d'Europcar est atteint à l'issue de l'Offre ou de l'Offre rouverte.

Dans son avis motivé sur l'offre en date du 17 septembre 2021 et réitéré le 15 novembre 2021, le conseil d'administration a déterminé à l'unanimité que l'offre était dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et des autres parties prenantes. Cet avis a été rendu sur la base des recommandations d'un comité ad hoc composé d'une majorité d'administrateurs indépendants et du rapport de Ledouble, expert indépendant qui a émis une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre.