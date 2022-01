Europcar : du nouveau au comité exécutif

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group annonce deux changements au sein de son comité exécutif...

Jose Maria Gonzalez, Directeur Régional Europe du Sud et Australie/ Nouvelle-Zélande, membre du Comité exécutif, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et quittera le Groupe le 28 février 2022.

Au cours de ses 37 années passées au sein du Groupe, Jose Maria Gonzalez a occupé plusieurs fonctions clés, notamment celles de Directeur général Espagne en 2010, puis de Directeur de la Business Unit "Cars" en 2018. Il était également membre de son Comité exécutif depuis 2015. Le Groupe le remercie chaleureusement pour son engagement sans cesse renouvelé au fil des années et pour sa forte contribution à la performance de l'entreprise, notamment pour avoir établi la position de leader incontesté du Groupe en Espagne et sur le segment low-cost.

Jose Maria Gonzalez transfèrera ses responsabilités à Gary Smith, actuellement Directeur Régional Europe du Nord et US, qui voit son périmètre s'étendre à l'ensemble des pays et "clusters" régionaux dans lesquels le Groupe opère avec des filiales en propre. Il devient ainsi Directeur des Pays, toujours rattaché à Olivier Baldassari, Directeur général adjoint en charge des Opérations.

Yvonne Leuschner, Directrice de la Business Unit "Vans & Trucks" et membre du Comité exécutif, quittera le Groupe à la fin du mois de janvier, pour un nouveau projet professionnel. Yvonne Leuschner transfèrera ses responsabilités à Clive Forsythe, qui était jusqu'à présent Directeur commercial UK, et qui lui succèdera en tant que Directeur de la Business Unit "Vans & Trucks" le 1er février 2022.

La composition du Comité exécutif du Groupe est désormais la suivante : Caroline Parot (Directrice générale) ; Olivier Baldassari (Directeur général adjoint en charge des Opérations) ; Damien Basselier (Directeur Produit et Technologie) ; Jose Blanco (Directeur des Ventes) ; Aurélia Cheval (Directrice de la Stratégie) ; Xavier Corouge (Directeur Business et Clients) ; Malène Korvin (Directrice Financière - ad interim) ; Denis Langlois (Directeur Ressources Humaines) ; Franck Rohard (Secrétaire général) ; Gary Smith (Directeur des Pays).