Europcar : de solides objectifs de "verdissement" de la flotte

(Boursier.com) — En ligne avec ses solides notations ESG, Europcar Mobility Group annonce que l'initiative Science Based Targets a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre soumis par l'entreprise ; objectifs jugés conformes aux critères et recommandations de SBTi. L'équipe SBTi en charge de la validation des objectifs a notamment classé l'ambition de l'entreprise sur son scope 1 et son scope 2 en déterminant qu'elle était conforme à une trajectoire de 1,5 degré C.

Europcar s'engage à réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 (émissions directes) de 46,2% d'ici 2030 par rapport à 2019, et réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de scope 3 (émissions indirectes) de 27,5% sur la même période. La validation de ces objectifs de réduction renforce la stratégie du groupe, dont un des objectifs est de contribuer activement à la transition vers une économie bas carbone : en favorisant le passage du modèle reposant sur la possession de véhicules à celui de l'usage, et en permettant à ses clients d'utiliser de plus en plus de solutions de mobilité vertes.

En 2005, le groupe a été le premier acteur du secteur de la location de véhicules à adhérer au Pacte mondial des Nations unies en faveur du développement durable. En 2019, Europcar renforçait cette ambition, d'une part en rejoignant Science Based Targets initiative afin d'aligner ses actions sur les objectifs de l'Accord de Paris, d'autre part en lançant son programme "One Sustainable Fleet".

Depuis 2021, cette ambition est intégrée à un plan global de réduction des émissions carbone, qui permet au groupe de déployer une approche systémique, embarquant tous les processus clés de l'entreprise qui permettent d'avoir un impact en termes de réduction carbone : acquisition et financement de la flotte, achats hors flotte, véhicules de fonction et déplacements professionnels, réseau de stations, produits et services.

Dans le cadre de ce plan, le groupe augmentera année après année la part de véhicules verts (véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables) au sein de sa flotte. Dans cette perspective, il a annoncé en septembre 2021 de solides objectifs de 'verdissement' de sa flotte, à l'occasion d'une opération de refinancement de sa flotte :

- réduction progressive des niveaux d'émissions de la flotte pour atteindre respectivement une moyenne de 93 g CO2/km pour les voitures et de 144 g CO2/km pour les utilitaires fin 2024,

- 20% de véhicules verts (moyenne d'émissions inférieure à 50 g CO2/km) à fin 2024.