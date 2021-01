Europcar crée un pôle nordique

Europcar crée un pôle nordique









(Boursier.com) — Europcar Mobility Group annonce la création d'un pôle nordique rassemblant les activités du groupe au Danemark, en Finlande et en Norvège. Ce pôle sera dirigé par Stéphane Soille, Directeur Général. Il sera assisté d'un Directeur Pays pour chacun des trois marchés, avec une mission à forte orientation commerciale : Christian Oien au Danemark, Kimmo Vainio en Finlande et Bjorn Briskeby en Norvège.

L'activité danoise avait été acquise en avril 2017 et depuis, Christian Ree avait continué à piloter l'activité afin de gérer la transition : de franchisé de longue date à filiale en propre. Christian Ree a désormais quitté le groupe afin de se consacrer pleinement à la gestion de son portefeuille d'entreprises familiales. Les franchises de Finlande et Norvège ont été acquises en février 2019, à leurs fondateurs Jussi et Matti Holopainen. Ces derniers étaient également restés dans l'entreprise pour gérer la transition douce, de franchisé à filiale en propre. Jussi et Matti Holopainen ont également quitté le groupe pour se concentrer sur d'autres activités.

Ces trois activités occupent des positions fortes sur leurs marchés nationaux respectifs (numéro 1 au Danemark, numéro 1 en Finlande et 3 en Norvège), avec une base de clientèle couvrant à la fois les voyageurs loisirs et les entreprises. Le Danemark et la Finlande détiennent les plus hauts scores de satisfaction client du Groupe, année après année.

La création d'un pôle nordique fait partie intégrante de la stratégie de transformation d'Europcar et permettra d'optimiser les processus business dans les trois pays - en tirant parti des meilleures pratiques locales et en mutualisant l'expertise - mais aussi d'accélérer l'intégration de cette région. Tablant sur la solidité de ces activités et l'orientation client reconnue des équipes locales, Europcar entend utiliser ce pôle régional comme une plateforme d'innovation et de lancement de nouvelles offres et de nouveaux services de mobilité.