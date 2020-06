Europcar conclut un partenariat avec Bureau Veritas

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group et Bureau Veritas annoncent un partenariat qui s'applique à l'intégralité du réseau d'agences d'Europcar. Son objectif est de veiller à ce que les mesures d'hygiène et de sécurité qui y sont appliquées (agences et véhicules) suivent les recommandations des autorités de santé, ainsi que les meilleurs protocoles en termes de nettoyage et de désinfection. Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, met en place un partenariat avec Europcar Mobility Group, l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité.

"Dans le cadre du redémarrage de nos activités, en lien avec la levée progressive des mesures de confinement et de restriction des voyages, nous avons décidé, en tant que leader européen, de concevoir et mettre en oeuvre, un exigeant 'Safety Program' matérialisant le premier de nos engagements : la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. Grâce à ce partenariat avec Bureau Veritas, nous créons les meilleures conditions possibles pour nous montrer à la hauteur de cet engagement et permettre à chacun de voyager avec nous en toute confiance", explique Olivier Baldassari, Directeur des Pays et des Opérations, membre du Directoire d'Europcar.

Le partenariat couvre 14 pays et repose sur deux axes principaux. Il s'agit d'abord d'évaluer les process et pratiques d'Europcar en matière d'hygiène et de sécurité pour clients et collaborateurs, au prisme des réglementations locales et des recommandations du monde scientifique. Il s'agit par ailleurs d'accompagner le réseau d'Europcar dans la mise en oeuvre de protocoles sanitaires de référence.