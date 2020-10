Europcar choisit Telefonica et Geotab pour connecter ses véhicules

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group renforce son partenariat avec Telefonica et Geotab, conformément à son objectif de déployer progressivement son programme 'Connected Cars'. Europcar Mobility Group comptait déjà 44.000 voitures connectées en 2019 et vise à connecter l'ensemble de sa flotte d'ici à 2023, dans le cadre de sa feuille de route 'Connect'. Grâce à ce partenariat, Geotab et Telefonica fourniront au groupe un accès continu aux données moteurs, au comportement de conduite et à la localisation GPS, y compris aux informations sur les distances parcourues, le kilométrage, la vitesse, l'accélération, le niveau de carburant, la détection des accidents, etc. En tant que composante clé du programme 'Connected Cars' d'Europcar Mobility Group, ces données seront traitées pour contribuer à améliorer l'expérience client et à optimiser les applications commerciales et les processus internes comme la gestion de la flotte, la livraison et la collecte des véhicules, l'entretien, le retour des véhicules, etc.

Europcar Mobility Group peut compter sur les capacités internes de Telefonica et sur des partenaires d'élite pour garantir la fourniture des solutions les plus innovantes, les plus fiables et les plus sûres, appuyées par un opérateur d'envergure mondiale. Plus de 20 millions d'appareils connectés font partie de la plateforme de connectivité IoT de Telefonica, dites plateforme Kyte, en pleine expansion. Telefonica fournit des services de connectivité gérés dans le monde entier avec les meilleurs niveaux de service de sa catégorie, soutenus par une équipe d'experts dédiés travaillant 24 heures sur 24.