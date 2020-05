Europcar : Bank of America ne détient plus de titres

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 26 mai 2020 par l'AMF, la société Bank of America Corporation (Wilmington, Etats-Unis) a déclaré à l'autorité française des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 20 mai 2020, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar Mobility Group, et ne plus détenir aucune action de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Europcar Mobility Group sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Europcar Mobility Group détenues par assimilation au titre d'emprunts et de swaps, indique par ailleurs le déclarant à l'autorité de marché.