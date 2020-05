Europcar : Bank of America en hausse, Morgan Stanley en baisse

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 18 mai 2020 par l'AMF, la société Bank of America Corporation (Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en hausse, le 13 mai 2020, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar, et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 8.497.322 actions Europcar, soit 5,18% du capital et 5,17% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Europcar détenues par assimilation au titre d'emprunts et de swaps.

Par courrier reçu le 15 mai 2020 par l'AMF, la société Morgan Stanley & Co. International plc (Londres) a pour sa part déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 11 mai 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar, et détenir individuellement 7.322.954 actions Europcar, soit 4,47% du capital et 4,45% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions hors marché. À cette occasion, la société Morgan Stanley Corp. (Wilmington, Delaware) n'a franchi aucun seuil et détient, au 11 mai 2020, indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales Morgan Stanley & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. International plc et Morgan Stanley Europe SE, 9.881.613 actions Europcar représentant autant de droits de vote, soit 6,03% du capital et 6,01% des droits de vote.