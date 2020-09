Europcar : alliance commerciale avec le canadien Routes Car Rental

Europcar : alliance commerciale avec le canadien Routes Car Rental









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group annonce la signature d'une nouvelle alliance stratégique avec Routes Car Rental, un des principaux acteurs de la location de véhicules au Canada. Grâce à ce partenariat, "les clients de Routes Car Rental et d'Europcar bénéficieront d'une offre de services de qualité partout dans le monde", explique Europcar. Routes Car Rental, basé à Toronto au Canada, dispose d'une flotte de plus de 6 000 véhicules de toutes catégories et transporte 250 000 passagers chaque année.

La société emploie plus de 350 employés et est présente dans 9 grands aéroports au Canada et aux Etats-Unis.

Le partenariat débutera le 30 septembre, sous la marque Europcar, pour servir mutuellement des clients dans le réseau respectif de chaque partenaire.