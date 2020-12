Europcar : accord au Danemark

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group annonce que sa Business Unit Vans & Trucks a conclu un partenariat innovant avec Post Nord (Services de Poste Danois) et Mercedes-Benz au Danemark. Ce partenariat repose sur une solution Europcar de location long-terme adaptée aux spécificités des besoins de Post Nord, dans le cadre de laquelle Mercedes-Benz fournit la flotte d'utilitaires électriques et Europcar Mobility Group Danemark prend en charge la gestion complète de cette flotte, de sa connectivité et de la gestion des données recueillies jusqu'à un service de maintenance permettant de garantir une disponibilité optimale des véhicules.

Concluant une année 2020 durant laquelle l'activité Vans & Trucks (location d'utilitaires) d'Europcar a enregistré une forte dynamique commerciale, démontrant ainsi sa résilience, ce partenariat business avec Post Nord et Mercedes-Benz est emblématique d'une nouvelle génération de solutions intégrées de "location long- terme", combinant technologie, gestion de flotte et qualité de service, conçues en étroite collaboration avec les constructeurs. L'offre spécifique aux attentes et besoins de Post Nord comprend ainsi 25 utilitaires Mercedes-Benz eSprinters L2H2 11m3, permettant une réduction des émissions de CO2 de Post Nord de 105 tons par an, en ligne avec son objective de neutralité carbone CO2 en 2030, ainsi que la gestion par Europcar de cette flotte, dans toutes ses dimensions : véhicules de remplacement, maintenance et réparations, accompagnement des montées en charge de l'activité, connectivité des véhicules et gestion des données recueillies.