(Boursier.com) — Europcar accompagne l'acheminement des vaccins contre la Covid-19, avec des solutions de mobilité flexibles, avec notamment un premier contrat conclu en Espagne avec l'Institut de Santé Catalan. La semaine dernière, les professionnels de santé de l'Institut de Santé Catalan de la santé ont commencé à utiliser une flotte de 180 voitures et utilitaires Europcar pour transporter des vaccins et du matériel médical vers des centres de santé, des résidences pour personnes âgées et des foyers en Catalogne, pour que ces vaccins soient administrés à la population et que des soins médicaux soient procurés aux personnes touchées par le virus.

La collaboration entre l'organisme public, rattaché au département de la santé de la Généralité de Catalogne, et la filiale espagnole d'Europcar, a démarré en mars 2020 au moment de la première vague de la pandémie, lorsque le groupe avait mis à la disposition gratuitement des véhicules pour les personnels de santé. Aujourd'hui, la collaboration se poursuit avec les solutions de location longue durée flexibles d'Europcar, donnant ainsi à l'Institut la possibilité de disposer de véhicules lorsqu'il en a besoin, pour la durée souhaitée et de manière totalement flexible. Le groupe propose désormais ce type d'accord aux établissements de santé dans toute l'Europe pour faciliter la mobilité des professionnels de la santé et des vaccins vers les centres de santé et les foyers, compte-tenu des difficultés que les plans de vaccination présentent sur tout le continent.