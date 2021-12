EuropaCorp : une perte semestrielle de 1,9 ME

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021-2022, EuropaCorp réalise un chiffre d'affaires de 17,3 millions d'euros, en baisse de -34% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent du fait principalement de l'érosion du catalogue

En raison de la baisse du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle diminue de -16% pour atteindre 9 millions d'euros (10,6 millions d'euros au titre du 1er semestre de l'exercice précédent). Mais le taux de marge est en hausse significative à 52% (41% au cours du 1er semestre 2020/2021). Cette amélioration s'explique principalement par la baisse des amortissements sur les films du catalogue.

Le résultat opérationnel est positif à 2,7 ME, soit un taux de marge de 16%, contre respectivement 2,1 ME et 8% pour le semestre clos le 30 septembre 2020.

Après prise en compte d'une charge d'impôt pour -3,2 ME (-11,2 ME au 30 septembre 2020), le résultat semestriel net part du Groupe enregistre une perte de -1,9 ME.

Les cash-flows générés par l'exploitation sur le semestre s'établissent à 10,5 ME (-3,9 ME au cours du 1er semestre de l'exercice précédent).

Structure financière améliorée

Au 30 septembre 2021, la dette nette s'élève à 37,2 ME (43,6 ME au 31 mars 2021). Cette baisse s'explique essentiellement par le paiement de la première échéance prévue par le Plan de Sauvegarde concernant le remboursement de la dette Senior pour 6 millions d'euros. Grâce aux cash-flows générés par le catalogue et la maîtrise des coûts, la trésorerie du Groupe augmente de 1,7 ME à 48,6 ME au 30 septembre 2021.

Perspectives

Le Groupe entend mettre prochainement en production plusieurs projets significatifs déjà développés, dès lors que les financements associés seront sécurisés. Ces projets en cours de préfinancement concernent aussi bien des films, séries et documentaires, tenant compte à la fois de l'ADN d'EuropaCorp et de l'évolution du marché.

Pour rappel, le Groupe EuropaCorp dispose d'ores et déjà d'une ligne de crédit pour le financement des coûts de production de ses prochains projets, réutilisable, qui permet de mobiliser des créances liées à des contrats de vente pour un montant maximum de 100 millions de dollars.