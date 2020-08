EuropaCorp : un nouveau DG à la rentrée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de la réalisation des augmentations de capital réservées aux fonds Vine, le Conseil d'administration d'EuropaCorp, réuni le 8 août, a procédé à l'unanimité, sur recommandation du comité des rémunérations et nominations, à la nomination d'Axel Duroux au poste de Directeur Général du Groupe.

Il rejoindra EuropaCorp à compter du 1er septembre 2020.

Luc Besson, à la présidence et à la direction artistique

Le Conseil d'administration a également décidé à l'unanimité, également sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général de EuropaCorp. Axel Duroux assurera donc la Direction générale en tant que dirigeant mandataire social exécutif.

Luc Besson assurera uniquement la présidence non exécutive du conseil d'administration. Il se concentrera désormais sur les activités artistiques du Groupe en tant que Directeur Artistique.

Par ailleurs, le conseil d'administration soumettra la nomination d'Axel Duroux en tant qu'administrateur d'EuropaCorp, à la prochaine assemblée générale.

Un ancien d'Endemol

Rappelons que depuis 2017, Axel Duroux était Senior Partner et responsable du bureau de Paris de Brunswick Group. Auparavant, il a été vice-président exécutif de Publicis Group, responsable des marchés émergents et à forte croissance de 2014 à 2017. Il a également été Président du directoire de RTL Radio (France) de 2004 à 2009 et Directeur Général du Groupe TF1 jusqu'en octobre 2009. Il a été Directeur Général d'Endemol Development et Senior Vice President d'Endemol France de 2000 à 2004. Axel Duroux a commencé sa carrière comme photojournaliste, puis journaliste de télévision avant de diriger le service de presse d'IBM France.

Axel Duroux était Président et membre du conseil de surveillance d'EuroDisney de 2013 à 2019. Il a été administrateur de l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) et de Stereopictures SPK (Corée). Il a été membre du conseil de surveillance du groupe M6 de 2007 à 2009.