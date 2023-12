EuropaCorp : tout juste à l'équilibre au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'EuropaCorp s'établit à 13,4 millions d'euros à la fin du 1er semestre de l'exercice 2023-2024. Il est en hausse de +2% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, avec de meilleures ventes TV/SVOD en France (+1,4 ME) compensées par des royalties internationales plus faibles qu'au cours du même semestre de l'exercice précédent.

La marge opérationnelle ressort à 3,7 ME, soit un taux de marge de 28% (51% au cours du 1er semestre 2022-2023) du fait notamment de coûts des ventes plus importants sur Dogman (frais de sortie en salle et amortissements).

Après prise en compte de ces éléments, le résultat opérationnel s'élève à 1,1 ME (résultat à l'équilibre pour le semestre clos au 30 septembre 2022).

Le résultat financier semestriel est de -1 ME. Le résultat courant avant impôt est positif de 0,1 ME. Le résultat semestriel net part du Groupe est également de 0,1 ME (0,7 ME au 30 septembre 2022) .

Les cash-flows générés par l'exploitation sur le semestre s'établissent à +8,2 ME, soit le même montant qu'au cours du 1er semestre de l'exercice précédent.

Au 30 septembre, la dette nette s'élève à 27,4 ME (22,2 ME au 31 mars). Cette hausse s'explique essentiellement par l'utilisation de la trésorerie disponible pour les investissements dans le film Weekend Escape Project, partiellement couverts par les cash-flows générés par l'activité. Le Groupe a également effectué le paiement de la 3e échéance prévue par le Plan de Sauvegarde concernant le remboursement de la dette Senior pour 11 ME. La trésorerie du Groupe s'établit à 41,6 ME au 30 septembre (55,7 ME au 31 mars 2023).