EuropaCorp s'enflamme avec l'approbation du projet de plan de sauvegarde

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EuropaCorp s'envole de 73% à 0,951 euro dans un volume fourni ce matin, le groupe ayant annoncé l'approbation unanime du projet de plan de sauvegarde par les comités de créanciers ainsi que le soutien de Front Line et de Luc Besson au projet de restructuration. Le projet de plan de sauvegarde prévoit notamment la conversion en capital de l'intégralité des créances de fonds gérés ou conseillés au plus haut niveau par Vine Alternative Investments Group, LLC et Falcon Strategic Partners IV, LP sur EuropaCorp. Ils détiendraient en conséquence respectivement 60,15% et 6,29% du capital d'EuropaCorp, les actionnaires actuels conservant 33,56% du capital.

Vine et M. Luc Besson - en ce compris sa holding Front Line - concluraient également un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert prenant effet à compter de la réalisation de la capitalisation des créances. A cet égard, à la suite des votes positifs des comités de créanciers sur le projet de plan de sauvegarde, Front Line et Luc Besson voteront en faveur de l'ensemble des résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale des actionnaires, nécessaires à la mise en oeuvre du plan. Front Line, et Luc Besson, détiennent actuellement environ 31,58% du capital de la société et 31,63% des droits de vote.