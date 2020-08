EuropaCorp : quelles sont les positions de Luc Besson après les levées de fonds ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 3 août à l'AMF, le concert composé des sociétés Front Line (société par actions simplifiée contrôlée à 99,99% par Luc Besson), Luc Besson, et Lambert Capital BV (société de droit néerlandais contrôlée par la famille Lambert) a déclaré avoir franchi en baisse, le 29 juillet 2020, les seuils de 30%, 25%, 20% et 15% du capital et des droits de vote de la société EuropaCorp. Il détient 15.871.353 actions EuropaCorp, représentant 15.871.354 droits de vote, soit 13% du capital et des droits de vote de la société.

Les participations se répartissent comme suit :

- Front Line : 12.935.903 actions, soit 10,59% du capital et des DDV

- Luc Besson 4.035actions

Total Luc Besson : 12.939.938 actions, soit 10,6% du capital et des DDV

- Lambert Capital BV : 2.931.415 actions, soit 2,4% du capital et des DDV

Total concert : 15.871.353 actions, soit 13% du capital et des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte de deux augmentations de capital de la société EuropaCorp dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny par jugement en date du 24 juillet.

A cette occasion :

- la société Front Line a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les mêmes seuils ; et

- la société Lambert Capital BV a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société EuropaCorp.