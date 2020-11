EuropaCorp met en place une nouvelle organisation

(Boursier.com) — Dans le cadre de son redressement, EuropaCorp met en place une nouvelle organisation sous l'impulsion de son nouveau Directeur Général Axel DUROUX. Edouard BOCCON-GIBOD, qui a été membre du comité de direction générale du groupe TF1, Président exécutif de TF1 Production, Secrétaire Général de l'antenne de TF1, a été nommé Secrétaire Général d'EuropaCorp SA. En charge de l'ensemble des questions juridiques, il accompagnera Axel DUROUX dans la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie de l'entreprise.

Virginie BESSON SILLA, productrice de cinéma et de télévision respectée et nominée, a été nommée CEO d'EuropaCorp USA. Dans ce nouveau rôle, elle sera responsable du développement et de la production des contenus tant télévisuels, que cinématographiques, qu'à destination des plateformes. Elle supervisera les opérations de la société, filiale d'EuropaCorp SA, aux États-Unis. En plus de rendre compte à Axel, Virginie BESSON SILLA poursuivra sa collaboration de longue date avec Luc BESSON ainsi qu'avec le partenaire producteur Steve RABINEAU, qui a rejoint EuropaCorp de WME en juin 2019.

Axel DUROUX a commenté : "Edouard et Virginie sont deux professionnels reconnus de l'industrie des médias. Avec Edouard, nous partageons depuis 20 ans la même vision de l'évolution du marché et la nécessité de s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence. Virginie va apporter à notre filiale américaine sa grande connaissance du cinéma et son expertise reconnues au sein d'EuropaCorp depuis plus de 20 ans. L'apport de Virginie et d'Edouard, ajouté à l'extraordinaire talent de Luc BESSON, nous rendent confiant sur l'avenir d'EuropaCorp, sur sa capacité à proposer prochainement des projets originaux et adaptés aux conditions de marché."

Edouard BOCCON-GIBOD a déclaré : "Je suis fier de rejoindre Europacorp, qui est l'un des studios les plus créatifs et les plus réputés depuis sa création. Je suis convaincu que l'agilité d'Europacorp et de ses équipes est un atout pour relever les défis d'une industrie en pleine révolution. Être chez Europacorp aujourd'hui, en ce moment important et passionnant, est une opportunité unique."