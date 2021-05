EuropaCorp : le chiffre d'affaires recule de 41% en 2020-2021 avec la crise sanitaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de la procédure de sauvegarde finalisée en juillet 2020, l'épidémie de Covid-19 a retardé la reprise des productions du Groupe EuropaCorp qui n'a toutefois pas été impacté par la fermeture des salles de cinéma. Les perspectives de reprise ayant été reportées au second semestre 2021, l'exploitation du catalogue d'EuropaCorp constitue l'essentiel des revenus de l'exercice 2020/2021. Le chiffre d'affaires annuel consolidé d'EuropaCorp s'établit ainsi à 41,5 millions d'euros, en baisse de -41% par rapport à l'exercice précédent (69,8 ME).

Perspectives

Le Groupe EuropaCorp poursuit sa stratégie pour lancer de nouvelles productions de films avec un objectif de deux films en langue anglaise et un film en langue française par an, et de séries télévisées en langue anglaise à fort potentiel international.

EuropaCorp dispose de plusieurs projets de films prêts à être mis en production mais les conditions sanitaires évolutives liées au Covid-19 ont sensiblement compliqué l'organisation de la mise en production, surtout pour les films en langue anglaise à dimension internationale.

La Société a continué à développer des contenus correspondants à la typologie de films et séries TV ayant fait le succès du Groupe, dont la production commencera dès que possible.