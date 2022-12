EuropaCorp : la structure financière s'améliore au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, correspondant au terme de son 1er semestre, EuropaCorp réalise un chiffre d'affaires de 13,2 millions d'euros, en baisse de -24% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, du fait principalement de ventes Télévision & SVOD moindres en l'absence d'ouvertures de droits significatifs liés à des préfinancements

La marge opérationnelle ressort à 6,7 ME, soit un taux de marge de 51% (52% au cours du 1er semestre 2021/2022), qui permet de couvrir des frais généraux toujours maîtrisés.

Le résultat courant avant impôt est positif à 0,3 ME, soit 3% du chiffre d'affaires. Après prise en compte d'un produit d'impôt pour 0,4 ME (dont des impôts différés liés à des différences temporaires d'amortissement pour 0,5 ME), contre -3,2 ME au 30 septembre 2021, le résultat semestriel net part du Groupe est positif à 0,6 ME

La structure financière s'améliore. Au 30 septembre, la dette nette s'élève à 21,7 ME (26,4 ME au 31 mars 2022). Cette baisse s'explique essentiellement par le paiement de la seconde échéance prévue par le Plan de Sauvegarde concernant le remboursement de la dette Senior pour 12 ME (dont 2 ME d'intérêts) partiellement compensé par les cash-flows générés par le catalogue et la maîtrise des coûts. La trésorerie du Groupe ne diminue que de 6,3 ME et s'établit à 54,3 ME au 30 septembre 2022.