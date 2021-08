EuropaCorp : l'Assemblée générale se tiendra le 10 septembre

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte d'EuropaCorp se tiendra le 10 septembre 2021 à 10h, au Club de l'Etoile à Paris. Dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, les modalités de tenue et de participation à l'Assemblée générale mixte sont susceptibles d'être modifiées, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire. La société se réserve la possibilité de tenir l'Assemblée Générale à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, sur décision du Conseil d'administration. Par conséquent, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la société. En tout état de cause, dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, les actionnaires sont invités à la plus grande prudence et à privilégier le vote par correspondance ou par procuration au Président de l'Assemblée.