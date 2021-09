EuropaCorp : l'AG approuve à plus de 99,9% des votes le transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires d'EuropaCorp qui s'est tenue le 10 septembre 2021 a approuvé le projet de demande de radiation des titres de la société? des négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et d'admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation. Ce dernier s'est réuni et a décidé de mettre en oeuvre l'autorisation ainsi conférée par l'Assemblée Générale.

Motifs du transfert

Euronext Growth s'est affirmé depuis sa création comme le marché de prédilection pour les entreprises de croissance d'une capitalisation boursière de moins d'un milliard d'euros et d'un flottant suffisant, supérieur à 2,5 millions d'euros, ce qui est le cas d'EuropaCorp. Ce projet vise donc à permettre à EuropaCorp d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille et aux besoins de la société. Ce transfert permettra à la Société de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en diminuant les coûts associés à sa cotation.

Modalités du transfert

Le Conseil d'administration s'est réuni et a décidé de mettre en oeuvre ce transfert. Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation par admission directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe aux négociations des actions existantes d'EuropaCorp, qui cesseront concomitamment d'être cotées sur Euronext Paris. Aucune action nouvelle ne sera émise à l'occasion de ce transfert.

EuropaCorp sera accompagnée dans son transfert sur Euronext Growth par Gilbert Dupont en tant que Listing Sponsor.