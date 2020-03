EuropaCorp : Assemblée générale mixte le 28 avril

EuropaCorp : Assemblée générale mixte le 28 avril









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société EuropaCorp annonce qu'une Assemblée générale mixte se tiendra le 28 avril 2020 à 10h00 à la Cité du Cinéma, au 20, rue Ampère - 93200 Saint-Denis, et dont l'ordre du jour sera communiqué dans les délais prévus par la loi...

Conformément aux articles 19 des statuts de la Société et R. 225-61 du Code de commerce, le directeur général a décidé de mettre en place les modalités de vote par internet via le site VOTACESS et selon les modalités précisées dans l'avis de réunion publié au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (BALO). Les votes par voie postale sont également possibles dans les conditions usuelles.

Les modalités des votes par correspondance papier et électronique seront précisées sur le site internet de la Société à partir du 6 avril 2020, et seront reprises dans le communiqué de presse détaillant l'ordre du jour de l'assemblée qui sera publié à cette même date.