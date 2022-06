(Boursier.com) — EuropaCorp , l'un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, producteur et distributeur d'oeuvres cinématographiques, annonce ses résultats annuels consolidés, approuvés par le Conseil d'administration du 28 juin, clos le 31 mars 2022. Avec la maîtrise continue des frais généraux, toujours orientés à la baisse, et un produit exceptionnel de 12,5 ME lié à la cession des parts dans Studios de Paris, le résultat net s'est établi à 16,7 ME.

Grâce à son catalogue, EuropaCorp a enregistré une marge opérationnelle de 18,9 ME, soit le même montant que l'exercice précédent, malgré la diminution du chiffre d'affaires. Les cash-flows nets d'exploitation sont ressortis positifs et en hausse significative à +20,2 ME.

L'année a également été marquée par le retour à la production, avec en particulier le film Dogman de Luc Besson.

Perspectives affichées

Les perspectives du groupe sont de mettre en production dès que possible des projets de films et séries TV préfinancés à 100%, avec également trois films déjà produits/en cours de production.

Le groupe a coproduit avec la société LBP pendant la période de l'épidémie de Covid-19 le film écrit par Luc Besson et réalisé par Barthélémy Grossmann, Arthur Malédiction, dont il détient les droits de distribution. Il s'agit d'un spin-off à vocation horrifique tiré de l'univers d'Arthur et les Minimoys, dont la sortie a eu lieu aujourd'hui dans les salles françaises.

EuropaCorp a également produit June & John, film en langue anglaise écrit et réalisé par Luc Besson durant le printemps 2021 à Los Angeles, avec un budget réduit et de jeunes acteurs prometteurs, Luke Stanton Eddy et Matilda Price. L'exploitation du film démarrera au cours du dernier trimestre 2022.

Le Groupe coproduit également avec la société LBP le film Dogman, écrit et réalisé par Luc Besson, dont le tournage a commencé en avril 2022 avec Caleb Landry Jones dans le rôle principal (prix d'interprétation masculine à Cannes en 2021 pour le film Nitram). Le film racontera l'histoire incroyable d'un jeune homme, meurtri par la vie, qui trouve son salut grâce à l'amour de ses chiens.

EuropaCorp a démarré au récent Festival de Cannes la commercialisation de son nouveau projet intitulé provisoirement Weekend à Hong Kong, coproduit avec la société hongkongaise 852 Films, coécrit par Luc Besson et George Huang. Ce film sera réalisé par Olivier Megaton et interprété par Luke Evans et Josie Ho, star de la chanson et du cinéma sinophone, dans les rôles principaux. Le tournage est normalement prévu pour démarrer en octobre 2022. Ce film incarne parfaitement l'univers qui a fait le grand succès des films EuropaCorp, à base d'action et de suspens.

Agenda financier :

-Assemblée générale : septembre 2022

-CA et résultats consolidés du premier semestre : décembre 2022

-Chiffre d'affaires annuel : mai 2023

-Résultats annuels consolidés : juin 2023.