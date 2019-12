Euronext : volumes d'échanges en repli en novembre

(Boursier.com) — Euronext a enregistré des volumes de transactions moyens quotidiens de 8,231 milliards d'euros en novembre, en recul de 2,2% sur un an et de 4% par rapport au mois précédent. La valeur moyenne des transactions quotidiennes sur les ETF a atteint 193 ME, en baisse 19% en glissement annuel. Sur les dérivés, 544.685 contrats ont été échangés par jour en moyenne, en repli de 8,4% par rapport à novembre 2018.