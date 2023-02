Euronext va nommer Benoît Van Den Hove comme nouveau DG

(Boursier.com) — Euronext a annoncé aujourd'hui que le Conseil de Surveillance d'Euronext N.V. proposera la nomination de Benoît van den Hove en tant que CEO et Chairman d'Euronext Brussels et membre du Directoire d'Euronext N.V., lors de l'Assemblée Générale d'Euronext du 17 mai 2023.

Comme il atteindra l'âge de la retraite en décembre 2023, Vincent Van Dessel quittera ses fonctions de CEO d'Euronext Brussels le 1er juillet 2023 et de président d'Euronext Brussels le 1er décembre 2023.

Benoît van den Hove, qui est actuellement Head of Listing pour la Belgique et le Luxembourg chez Euronext, deviendra CEO d'Euronext Brussels à compter du 1er juillet 2023, sous réserve des approbations réglementaires pertinentes, et travaillera en étroite collaboration avec Vincent Van Dessel pour assurer une transition en douceur, jusqu'à ce qu'il le remplace en tant que Président du Conseil d'administration d'Euronext Brussels à compter du 1er décembre 2023.

Benoît van den Hove est Head of Listing chez Euronext Brussels depuis juillet 2018. Benoît a plus de 20 ans d'expérience dans divers rôles dans le secteur financier, conseillant des clients belges et internationaux sur leurs besoins de financement par le biais d'opérations sur les marchés de capitaux et d'interactions avec les régulateurs.

Avant de rejoindre Euronext, il a passé 17 ans au sein de la banque mondiale Benelux ING et deux ans au sein du cabinet d'avocats international Linklaters.