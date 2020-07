Euronext : un nouveau contrat à terme sur le marché irlandais

Euronext : un nouveau contrat à terme sur le marché irlandais









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euronext lance un nouveau contrat à terme basé sur l'indice ISEQ 20 exploité par Euronext Dublin, qui comprend les 20 plus grandes sociétés irlandaises cotées, classées selon la capitalisation boursière et le chiffre d'affaires, et qui a longtemps servi de référence nationale pour l'économie irlandaise.

L'ISEQ 20 Index Future est le premier produit de cette nature à être lancé sur le marché irlandais, suite à la migration de la négociation d'actions irlandaises vers la plateforme de négociation d'Euronext, Optiq, l'année dernière.

Le nouvel ISEQ 20 Future complète l'offre irlandaise de base d'Euronext Dublin en offrant aux investisseurs un moyen alternatif de s'exposer aux 20 premières sociétés de l'indice ISEQ 20, tout en offrant une couverture aux investisseurs existants.