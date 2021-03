Euronext : un broker s'ajuste

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'opérateur boursier Euronext reperd 1,8% à 85,35 euros ce mercredi, alors que le broker Jefferies a ramené son objectif de cours de 124 à 118 euros, tout en restant à l'achat'. Le groupe a récemment publié un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes de la place financière au titre de l'exercice écoulé, soutenu par les revenus issus des cotations, du trading et des opérations de compensation après la consolidation de certaines acquisitions. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 décembre dernier a grimpé de plus de 30% (+30,2%) à 884,3 millions d'euros, alors que les analystes interrogés prévoyaient en moyenne une activité autour de 870 ME.

Le résultat net a grimpé de 42% à 315,5 millions d'euros, ce qui est un peu inférieur aux attentes du marché, pénalisé par des coûts exceptionnels liés à la restructuration et à l'acquisition de Borsa Italiana.

L'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Oslo qui prévoit de boucler l'acquisition du groupe Borsa Italiana au premier semestre 2021, s'attend à une baisse des charges d'exploitation cette année. La direction du groupe a encore indiqué qu'elle publierait à la fin de l'année de nouveaux objectifs financiers pour 2024...