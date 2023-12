Euronext : tir groupé

(Boursier.com) — Euronext progresse de 0,3% à 78,35 euros en début de séance à Paris ce vendredi. L'opérateur boursier bénéficie d'une note de JP Morgan qui est à 'surpondérer' sur le dossier, mais avec un objectif ajusté de 101 à 94 euros. Morgan Stanley avait auparavant relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur tout en remontant sa cible à 91,7 euros.

KFW avait quant à lui remonté la mire de 87 à 88 euros avec un avis à 'surperformer' et Goldman Sachs avait légèrement revu sa cible à 81 euros en restant 'neutre', tandis qu'Oddo BHF avait remonté le curseur à 92 euros avec un avis à 'surperformer'. Rappelons qu'Euronext a dévoilé un EBITDA de 213,7 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 7%, contre 206,5 ME de consensus. Le bénéfice net ajusté a grimpé de 13,2% à 146,5 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 360,2 millions d'euros (+20%). "Cette performance résulte de notre stratégie de diversification réussie, avec une croissance organique significative des revenus non liés aux volumes, qui constituent désormais 60% du chiffre d'affaires total", a souligné la direction d'Euronext.

Le broker Citi avait estimé que la performance sous-jacente du groupe était ressortie meilleure que prévu grâce aux baisses des coûts...

Les analystes sont positifs sur le dossier puisque, selon le consensus de place, 15 sont à l''achat', 6 à 'conserver' et aucun à la vente. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 86 euros.