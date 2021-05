Euronext : succès de l'émission obligataire senior en trois tranches représentant 1,8 MdE

(Boursier.com) — Euronext annonce le succès de son émission obligataire senior en trois tranches représentant un montant total de 1,8 milliard d'euros.

Les obligations seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Dublin à partir du 17 mai 2021 et sont notées BBB par S&P. Ainsi que sur d'autres plateformes de négociation électroniques, les obligations à 5, 10 et 20 ans seront disponibles à la négociation sur les plates-formes MTS BondVision et MTS BondsPro.

Les principales caractéristiques du problème sont les suivantes :

Tranche 1 : obligation à 5 ans d'une valeur de 600 millions d'euros (échéance 17 mai 2026), avec un coupon annuel de 0,125% (ISIN: DK0030485271)

Tranche 2 : obligation à 10 ans d'une valeur de 600 millions d'euros (échéance le 17 mai 2031), avec un coupon annuel de 0,750% (ISIN: DK0030486402)

Tranche 3 : obligation à 20 ans d'une valeur de 600 millions d'euros (échéance 17 mai 2041), avec un coupon annuel de 1,500% (ISIN: DK0030486592)

Le carnet de commandes final a atteint un montant de 5 milliards d'euros et a été sursouscrite plus de 2,7 fois. "Le succès de cette transaction illustre la forte confiance des investisseurs dans les ambitions de croissance, la stratégie et le solide profil de crédit d'Euronext" commente le groupe.

L'offre permettra à Euronext d'étendre son profil de maturité et de diversifier davantage sa base d'investisseurs.