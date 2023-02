Euronext : S&P relève sa notation

(Boursier.com) — Euronext prend acte de la décision de S&P de relever sa notation de "BBB, perspective positive" à "BBB+, perspective stable".

Cette décision de S&P reflète les solides capacités de génération de trésorerie et de désendettement d'Euronext suite à l'acquisition du groupe Borsa Italiana, ainsi que la politique d'investissement révisée d'Euronext Clearing, annoncée le 28 juillet 2022, et qui a considérablement réduit le risque pour Euronext.

Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d'Euronext, commente : "Euronext est aujourd'hui plus forte que jamais, avec un profil commercial fort et diversifié. Conjugués à notre solide situation financière reconnue et à notre forte génération de trésorerie, ainsi qu'à notre solide expérience dans les projets d'intégration post-fusion, nous sommes en bonne position pour rechercher d'éventuelles opportunités de croissance externe, conformément à notre politique disciplinée de déploiement du capital".